Öğrenim yardımı başvuruları için son tarih 25 Kasım'a uzatıldı

Büyükşehir Belediyesinin, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için hayata geçirdiği öğrenim yardımı bu yıl da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin evraklarını teslim etme süresi uzatıldı. Daha önce 11 Kasım olarak açıklanan evrakların son teslim tarihi, yetiştirmeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 25 Kasım'a uzatıldı. Öğrenim yardımından faydalanmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfasından “Duyurular” kısmında açılan “Öğrenim Yardımı Başvurusu” linkinden giriş yaparak formu doldurup, istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurusunu yapabilecek.

Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası, istenen evraklarla birlikte kurs merkezlerine en geç 25 Kasım 2022 tarihine kadar teslim edilecek.