Öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, bin liradan bin 250 liraya çıkardığı öğrenim yardımının 250 liralık ilk taksiti, üniversite öğrencilerinin banka hesaplarına yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer'in göreve geldiği andan itibaren aksatılan öğrenim yardımlarını ödemesinin ardından 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan kararla bu yıl bin liradan bin 250 liraya çıkarılan öğrenim yardımının ilk taksiti, öğrencilerin hesalarına yatırıldı.

“250 TL'yi hesaplara yatırdık”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, şu ana kadar 7 bin 200'ün üzerinde başvuru aldıklarını belirterek, “Bu başvurular 1 Kasım tarihinde sonlandı. 250 TL'yi öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. Geri kalan bin liralık kısmı da 5 takside bölerek, yine diğer aylarda hesaplara yatıracağız” dedi.

Gökayaz, öğrencilerin izlemesi gereken yolla ilgili ise şunları söyledi:

“Öğrencimiz paranın hesaplarına geçmesiyle beraber Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Vakıfbank şubesine giderek bir sözleşme imzalayacaklar. O esnada hesaplarından paralarını çekebilecekler. Ayrıca banka kartları anlık olarak kendilerine orada verilecek. Sonraki aylarda kartları kendilerinde olduğu için ilgili tutarı direkt olarak bankamatiklerden çekebilecekler. Ama ilk etapta biz kendilerinin bulundukları noktadaki en yakın banka şubesine giderek, orada ilgili işlemleri yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, “Eğitime çok daha fazla kaynak ayırmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl bin lira olarak öğrencilerimize bu yardım yapılıyordu. Ben yönetime geldiğimde de bu yardımların 500 TL'si ödenmiş, 500 TL'si duruyordu. Kısa süre sonunda kalan 500 TL'yi ödedik ve bunu tasarruf tedbirleri kapsamından çıkardık. Eski dönemde bin lira olan yardımı yüzde 20 oranında bir fark koyarak bin 200 TL yapalım diye düşündüm. Sonra komisyonda müzakere edildi. Komisyon üyelerimizin talebi ve önerisiyle 50 TL daha ekledik. Yani geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 gibi bir fark getirdik. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim yardımı bundan böyle bin 250 TL olarak ödenecek” demişti.