Öğretmen okul için istedi Tarsus Belediyesi 20 bin fide gönderdi

Tarsus Belediyesince, Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Tarsuslu öğretmenin talebi üzerine, okula 20 bin fide gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sorumluğunda yürütülen 'Ata Mirası Yerli Tohum' projesi kapsamında yapılan çalışmalar ilçe sınırlarını aştı. Her gün geliştirilerek yaygınlaşan proje kapsamında, belediyenin 'Gen Bankası'nda bulunan tohumlar, seralarda fideye dönüştürülerek üreticilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yapılan bu çalışmayı sosyal medya üzerinden takip eden Tarsuslu öğretmen Simla Özer, görev yaptığı Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Tarım Teknoloji dersinde uygulamalı ekim eğitimi yapabilmesi için Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek fide talebinde bulundu.

Öğretmenin bu talebine hemen yanıt veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinden ata tohumu ve yerli tohum sebzelerinden olan Tarsus kıvırcığı, yerli marul, brokoli, lahana ve karnabahar fidesiyle birlikte nar fidanı, Tarsus beyazı üzümü bağ fidanı, aromatik bitkiler ve süs bitkileri olmak üzere toplam 20 bin fideyi Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne göndermelerini istedi.

Başkanın talimatı doğrultusunda hazırlanan 20 bin adet fide ve fidan yola çıkarıldı ve Akçakale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Çiftçi, Tarsuslu öğretmen Simla Özer ve Tarım Teknolojileri Öğretmeni Ekrem Güleç'e teslim edildi. Okul Müdürü Çiftçi ve öğretmenler, isteklerini geri çevirmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür ettiler. Öğretmen ve öğrencilerle görüntülü telefon bağlantısı ile konuşan Bozdoğan, ata mirası yerli tohumların ekiminin yaygınlaşması için çaba sarf eden, bu konuda duyarlı olan herkese ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.