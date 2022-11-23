Öğretmenler arası futbol turnuvası sona erdi

11 takımın katıldığı turnuvada, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise dördüncü oldu. Öğretmenler arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuva, oldukça heyecanlı geçti. Akbelen Mahallesi'nde bulunan Koray Aydın Stadı'nda oynanan final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmenler arası futbol turnuvamızla sahada ve tribünde sporun birleştirici gücünün en güzel örneği yaşandı. Spor dostluk ve kardeşliktir. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Turnuvaya gösterilen ilgiden ve önemden bu amaca ulaştığımıza inanıyoruz. Öğretmenlerimiz de bu turnuvada centilmence mücadele verdiler ve öğrencilerine de güzel örnek oldular. Turnuvaya katılan ilçe milli eğitim müdürlüklerine teşekkür ediyor, dereceye giren takımları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.