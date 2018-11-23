Öğretmenler, günlerini kutladı

Mersin'de Mahmut Arslan Anadolu Lisesi öğretmenleri, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, eğitimdeki esas amacın, topluma faydalı, kültürlü, faziletli fertler kazandırmak olduğunu söyledi. Bu kazanımların en büyük sorumlusu ve görevlilerinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Arslan, "Öğretmenler bir toplumun içindeki en saygıdeğer kişilerdir. Öğretmenlerin değeri ve saygınlığının arttırılması, toplumların geleceğinin teminatıdır. Toplumların yaşaması, maddi ve manevi gücüne bağlıdır. Bu gücü körpe dimağlara aşılayacak olanlar öğretmenlerimizdir. Gençlerimiz, öğretmenlerin elinde yoğrularak şekil bulmaktadır. Bireysel çabalarla elde edilmiş başarıların, başarılı toplum hedefi olması için yeterli olmadığını biliyoruz. Toplumsal başarıların da ancak iyi eğitim ve öğretim ile olabileceğinin Arslan ailesi olarak farkındayız ve bunun içinde her türlü eğitim projelerinin içinde yer almaktayız" dedi.

Mahmut Arslan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Kamil Salcı ise öğretmenlik mesleğinin, mesleklerin en kutsalı olduğuna vurgu yaparak, "Özveri ister, yurtseverlik ister. Öğretmen, karşılıksız vermeyi bilen bireyledir. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlerimizi bu onurlu mesleği başarı ile devam ettirdikleri için kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik eşliğinde devam eden gecede, öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.