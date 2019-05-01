Oğuzhan Koç, 3 Mayıs'ta Forum Mersin'de

Ünlü şarkıcının Oğuzhan Koç, 3 Mayıs Cuma günü romantik şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Forum Mersin Bahar Konserleri, 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19.00'da Sanatçılar Meydanında Oğuzhan Koç'un konseriyle devam edecek. Duygu dolu şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir performans sunacak olan Koç, şanslı 3 ziyaretçisiyle de bir araya gelecek. Alışveriş merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek özel bir yarışmayla belirlenecek 3 Oğuzhan Koç hayranı, konserin yanı sıra ünlü sanatçıyla yüz yüze tanışma imkanı da bulacak.

Oğuzhan Koç'un performansını canlı dinlemek, sevdikleriyle beraber eğlenceli bir konser eşliğinde baharın keyfini çıkarmak isteyen herkes, konsere davet edildi.