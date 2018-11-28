Okşar: "Zirai ilaç ve gübrede yerli üretim artırılmalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 5 No'lu Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Okşar, sektörün dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Hammadde de yurtdışına bağlıyız. Vakit kaybedilmeden zirai ilaç ve gübrede yerli üretime odaklanmalı ve yerli üretimi artırmalıyız" dedi.

Sektördeki yaşanan sıkıntıları aktaran Okşar, gübre ve zirai ilaçta hammadde ve nihai üründe dışa bağımlı olunmasından dolayı döviz kurlarındaki dalgalanmaların sektörü doğrudan etkilediğini belirterek, Dolar ve Euro'daki artışın doğrusal etkilerini değil çok daha yüksek rakamlara yansımalarını gördüklerini belirtti. Okşar, "2017 yılından bu yana bazı ürünlerimizde 10 katın üzerinde fiyat artışı olduğunu söyleyebilirim. Oysa döviz 10 kat yükselmedi" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi kazanırsa herkes kazanır”

Tüm girdi maliyetleri artmasına rağmen çiftçinin ürün fiyatlarının artmamasının büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını dile getiren Okşar "Gübreden ilaca, mazottan, sera malzemelerine kadar tüm girdi maliyetleri iki kat artmasına rağmen bölgemiz açısından çok önemli olan narenciye ürünlerinin fiyatı artmadı. Mandalina halen dalında 50 kuruşa satılıyor. Çiftçinin ürünü para etmez, yaptığı masrafın karşılığını alamazsa biz onlara yeni ürün satamayız, onlar da yeni üretim yapamaz. Bu bir kısır döngü. Halkın alım gücü artmadığı için çiftçi de ürünlerini değerinden satamıyor. Bu nedenle çözüm olarak Hükümetimizin son dönemlerde yürüttüğü çalışmalar sonunda elde etmeyi planladığı tasarrufun bir bölümünü sıcak para olarak sabit gelirliye yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Eğer alım gücü artarsa çiftçi kazanır, çiftçi kazanırsa da beraberinde yalnızca tarım sektörü değil, zincirin halkaları olarak çok sayıda sektör kazanır" diye konuştu.

"Yerli üretim artırılmalı"

Uzun vadeli çözüm olarak yerli üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan Okşar, dövize bağlılığın azalması halinde sorunların yaşanmayacağını kaydederej, bu nedenle hammadde üretimine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Okşar, "Çiftçi kazanır duruma getirilmeli. Tarımda yeni ihracat pazarları araştırılmalı. Tarım sektörünü destekleyecek oluşumlar zarar görmemeli" dedi .

"Kooperatifleşmeyi destekliyoruz"

Komite çalışmalarına da değinen Okşar şunları söyledi: "Komite olarak çiftçi eğitimlerine ağırlık verip kooperatifleşmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle Avrupa Birliği projelerini araştırıyoruz. Özellikle yurtdışındaki iyi örnekleri inceleyip Türkiye'ye uygun modeller üzerinde çalışmak istiyoruz. Böyle bir çalışma ile yurtiçindeki üretim kalitesi de artacak ve markalaşma gelecek. Ülkenin uluslararası pazarlardaki gücü artacak."