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Okul çıkışı sağanak yağmura tutuldular

Mersin’in Erdemli ilçesinde okul çıkışında şiddetini arttıran sağanak yağmur, öğrencileri ve velileri hazırlıksız yakaladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde okul çıkışında şiddetini arttıran sağanak yağmur, öğrencileri ve velileri hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde gün boyu aralıklarla süren yağmur, okul önlerinde trafik yoğunluğu yaşanmasına da neden oldu.


İlçe merkezindeki Türbe Mahallesi'nde ilkokul çıkış saatinde şiddetini artıran yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler zor durumda kaldı. Bazı öğrenciler koşarak okuldan uzaklaşırken, bazıları da su birikintilerinin içinden geçerek yağmuru eğlenceye dönüştürdü. Kimi öğrencilerin ise arkadaşlarıyla şemsiyesini paylaşması dikkat çekti. Bir ara çakan şimşek ve ardından gelen gök gürültüsü de bazı öğrencileri korkuttu.


İlçede yağmurun gece boyunca sürmesi bekleniyor.

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