Okul servis şoförlerine seminer

Mersin'in Tarsus ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında servis sürücülerine ‘Okul Servis Yönetmeliği ve 'Rehber Personel' konularında seminer verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Personelleri, Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü personellerinin verdiği seminerde, taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşıma yapan öğrenci servis şoförleri katıldı.

Jandarma ekipleri, sürücülere, öğrencileri problemsiz okula götürüp, tekrar evlerine teslim etmelerini konusunda belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Konuşmacılar, “Çocuklar, bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimizdir. Bu nedenle siz değerli sürücülere önemli görevler düşmektedir. Sizler bizimle birlikte mesai yapan arkadaşlarımızsınız, hem sürücü hem ebeveyn olarak görevleriniz ve sorumluluklarınız vardır. Bizim sizlerden isteğimiz, bu çocuklarımızı problemsiz okula götürüp, tekrar alıp evlerine teslim etmenizdir. Araçlarla ilgili standartlarla okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde dahilinde belirlenmiştir. Servislerimiz temiz ve bakımlı olmalı, normal bakımları yapılmalı, trafik muayeneleri düzenli olarak yapılmalı, taşıtlar da özellikle ses ve müzik sistemi kullanılmamalıdır. Her koltukta emniyet kemeri olmalıdır. Yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun hareket etmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Seminerde Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları ve bazı konularda okul servis şoförlerine ayrıntılı bilgi sunumu yapıldı.