Okul Sporları Gençler-B Türkiye Boks Şampiyonası Mersin'de yapıldı. Şampiyonada, 31 ilden 224 sporcu madalya için mücadele etti.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı 2019 faaliyet programında yer alan ve 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler-B Türkiye Boks Şampiyonası, Edip Buran Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya, 31 ilden 224 sporcu katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda 46 kiloda Berat Civelek, 48 kiloda Abdullah Gürol, 50 kiloda Emir Rahman Aktaş, 52 kiloda Celal Emircan Bayburtlu, 54 kiloda Samed Yazıcı, 57 kiloda M. Furkan Seyrek, 60 kiloda Murat İnanç Oğuz, 63 kiloda Muhammet Demir, 66 kiloda Muhammet Emin Genişel, 70 kiloda Sultan Batolov, 75 kiloda Kaan Tükenmez, 80 kiloda Seyit Ahmet Gümüş ve +81 kiloda Mehmet Şahin Yıldız, Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilcisi İrfan Çalışır, Türkiye Boks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Filiz Oral ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri tarafından verildi.