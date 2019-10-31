‘Okul Sütün Mersin'den' projesi 7 Kasım'da başlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Okul Sütün Mersin'den' projesine 7 Kasım tarihinde başlıyor. Okullarda her hafta 53 bin öğrenciye süt dağıtılacak proje 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in seçim vaatleri arasında yer alan ‘Okul Sütün Mersin'den' projesi, ‘Süt Senin Gurur Mersin'in' sloganıyla 7 Kasım Perşembe günü itibariyle başlıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak, onların gelişimlerine destek olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amaçlanıyor.

Haftada 53 bin 82 öğrenciye süt verilecek

Proje kapsamında Akdeniz ilçesinde 17, Toroslar ilçesinde 7 ve Tarsus ilçesinde de 9 okul olmak üzere toplam 33 ilkokulda haftanın 2 günü 200 mililitre paketlerde süt dağıtımı gerçekleştirilecek. 15 Mayıs'a kadar sürecek olan proje sayesinde haftada 53 bin 82 öğrenciye süt verilecek.

Fırsat eşitliği sunarak, sağlıklı nesiller yetişmesine destek olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, süt dağıtımı konusunda özellikle Mersin'in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

Süt projesinden köylü de kazanacak

Proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan sütler, Mersin Bölgesi S.S. Mersin Narenciye ve Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliğinden (MENKOBİRLİK) alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sayede projeyle öğrencilere sağlayacağı faydanın yanı sıra kooperatiflere, üreticiye ve Mersin köylüsüne de destek olacak.