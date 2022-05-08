İhlas Haber Ajansı

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Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı

Mersin’de okul ile mezarlıklardan musluk bataryası hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de okul ile mezarlıklardan musluk bataryası hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Hırsızlık olayları, Erdemli ilçesinde bulunan okul ve mezarlıklarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde peş peşe iki okul ile üç mezarlıkta bulunan çok sayıda musluk bataryası çalındı. Görevlilerin Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi üzerine polis çalışma yaptı. Asayiş ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma ve güvenlik kameraları incelemesi sonrasında şüphelinin S.D. olduğu belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Öte yandan, hırsızlık malı satın alan 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

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