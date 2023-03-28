İhlas Haber Ajansı

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Okulda tavan sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir ilkokulda sınıfın çatı sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ilkokulda sınıfın çatı sıvası düştü, 2 öğrenci yaralandı.


Olay, bugün Işıklı-Kargı İlkokulunda öğrencilerin ders yaptığı sırada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilkokulda bir sınıfın tavanından sıva koparak öğrencilerin üzerine düştü. Olayda yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir öğrencinin kolunun kırıldığı diğerinin ise kafasından aldığı darbe ile yaralandığı durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ilgililerin olayın hemen ardından okula giderek, incelemelerde bulunduğu bildirildi.


Okulun 1950 yılında köylüler tarafından yapıldığı, toplam 65 öğrenci bulunduğu, olayın yaşandığı sınıfın ise 15 kişilik olduğu öğrenildi.

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