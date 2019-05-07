Okuldaki asansör faciasına soruşturma

Mersin'in Tarsus ilçesinde, lise öğrencisi Anıl Kağan Kottaş'ın okuldaki asansör boşluğuna düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra okula gelerek yetkililerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu söyledi. Metin, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını, yaralanan öğrenciyi yakından takip ettiklerini, öğrencinin bilincinin açık olduğunu belirtti.

Asansörün eksiklerini hangi firmanın tespit ettiği, bu tespitler arasında kapı ile ilgili bir tespit bulunup bulunmadığı, asansörün eksiklerini ve bakımını yapan firmanın hangi işlemleri yaptığının ise soruşturma sonrasında açığa çıkacağı belirtildi.

4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Altaylar Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, kurs için okulda bulunan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), iddiaya göre okulun koridorunda koşarken asansör boşluğuna düşerek yaralanmıştı.

Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.