Okullar korona virüs önlemleri altında yeniden kapılarını açtı

Mersin'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uzun sürenin bir sürenin ardından okulla yeniden buluştu. Velileri tarafından okula getirilen öğrenciler maske ve mesafeye uyarken, çocukları okul girişinde polisler karşıladı. Maske ve şeker dağıtan polisler, çocukların heyecanına ortak oldu.

Uzun bir sürenin ardından okullar bugün kapılarını yeniden öğrenciler için açtı. 2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okuluna döndü. Kademeli olarak arttırılacak uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık ders saati eğitim görecek.

Polis maske ve şeker dağıttı

Mersin'de de 18 bin 202 anaokulu ile 29 bin 649 1. sınıf öğrencisi, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Anne ve babalarıyla birlikte okula gelen çocukların, maske ve sosyal mesafeye kuralına uydukları görüldü. Çocukların ilk gün heyecanına Mersin polisi de ortak oldu. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş İlkokulunda Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları kapıda karşılayarak, şeker ve maske dağıttı. Çocuklarla tek tek ilgilenen polisler, çocukların maskelerini takmalarına da yardımcı oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili de veli ve öğrencileri bilgilendiren ekipler, bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Çocuklar daha sonra ilk ders için sınıflarına girdiler.