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Okulları tatil eden Vali Su'ya öğrencilerden övgü dolu sözler

Mersin’de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.

Mersin'de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.


Okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su'nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'ya övgüler yağdırdı.


Öğrencilerin, 'Ya sen nasıl bir kralsın', 'Böyle hareketleri sadece krallar yapar', 'Adamsın be beton yetmez vali bey', 'Hayatımın tek aşkısın', 'Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim' şeklindeki paylaşımları görenleri gülümsetti.

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