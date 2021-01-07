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"Okuyalım Dünyamız Zenginleşsin" projesinde kazananlar altınla ödüllendirildi

Mersin’in Çamlıyayla İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kitap okuma projesinin kazananları altınla ödüllendirildi.

Mersin'in Çamlıyayla İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kitap okuma projesinin kazananları altınla ödüllendirildi.


Çamlıyayla Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Çamlıyayla Evde Okuyor' Kitap Okuma etkinliği ile ‘Okuyalım Dünyamız Zenginleşsin' diyerek yola çıkılan kitap okuma yarışmasının kazananları belli oldu.


Kaymakam Ferhat Altay, proje kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında ilk üçe girenlere çeyrek altın hediye etti ve düzenlenen bu projenin amacının, salgın döneminde evde kaldığımız süreyi daha verimli geçirmek, öğrencilere ve tüm ilçe halkına okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu tür etkinliklerle en azından kitap okuma farkındalığı oluşturmak olduğunu belirtti.


Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Altay, projede 1.'nci olan Tülay Sarı, 2.'nci olan Ebru Özkardeş ve 3.'ncü olan Zeliha Yılmaz'ı çeyrek altınla ödüllendirdi.

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