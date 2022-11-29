Olaya karışan göçmenler sınır dışı ediliyor

Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Mersin'de yaklaşık 284 bin civarında yabancı uyruklu şahıs bulunduğunu belirterek, "Mersin yabancı yoğunluğunda 5. sırada olan bir ilimizdir. İlimizde son 3-4 ayda bir tane bile kaçak göçmen yakalanmadı. Özellikle şunu belirtmek isterim ki suça karışan yabancıların ülkemizde kalmasına asla izin verilmemekte, hızlı bir şekilde sınır dışı işlemleri yürütülmektedir" dedi.

Hüseyin Kemal İlday, Hayata Destek personelinin katılımıyla, Suphi Öner Öğretmen Evi'nde basınla buluştu. Göç Yönetimi sunumu yapan İlday, Bakanlığın göç yönetimi ile ilgili çalışmaları ve il özelinde yapılan çalışmaları anlattı. Dünyada 281 milyon göçmen olduğunu kaydeden İlday, "Bunlardan 89,3 milyonu zorla yerinden edilen, 31,7 milyonu ise diğer ülkelerde koruma altında bulanan yabancılardan oluşuyor. Göç rotalarına baktığımızda yine ülkemize özellikle Afrika, Hindistan, Endonezya bölgelerinden yoğun göç akışı olduğunu görüyoruz. Kaynak ülkeler ve barındırdıkları yabancı sayısında ülkemizde toplamda ortalama 4 milyon yabancı şahıs var. Türkiye'de göçe baktığımızda ise 4 ana başlık altında bunu topluyoruz. Düzensiz göç, düzenli göç, uluslararası koruma ve uyum faaliyetleri altında bunlara bakıyoruz. Asıl en büyük nokta Türkiye'de göçe baktığımızda bugün itibariyle 5 milyon 254 bin 586 yabancı uyruklu şahıs kayıt altındadır. Suriyeliler bunların 3,5 milyonunu oluşturuyor. Vize ile kalan 1 milyon 340 bin. Uluslararası korumada ise 319 bin civarında yabancı uyruklu şahıs bulunmaktadır" diye konuştu.

"Bin 757 tabela denetimi yaptık"

Mersin'deki çalışmalarla ilgili de bilgi veren İlday, "3 ayda bir olmak üzere İl Göç Kurulu toplantıları yapıyoruz. Oraya birçok kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla aylık olarak toplantılar yapıyoruz. Kanaat önderleriyle toplanıyoruz. Muhtarlar buluşması yapıyoruz. Tabela denetimleri çerçevesinde 13 ilçemizde toplamda bin 757 yabancı uyruklu işletme denetlendi. Bunların büyük bir kısmının standartlara uyduğunu gördük. 16 işletmenin sadece standartlara uygun olmadığını, 11 işletmenin de vergi kaydının olmadığını tespit ettik. 98 bin 767 kişiye uyum eğitimi verdik" şeklinde konuştu.

"Mersin yabancıların yoğunluğunda 5. sırada yer alıyor"

Mersin'de 284 bin civarında yabancı uyruklu şahıs olduğunu belirten İlday, "Bunlardan 244 bini ortalama geçici koruma dahilindeki Suriyeliler. 39 bin civarında ikamet izni ile kalan şahıs var. Bin 300 bandında da uluslararası koruma dahilindeki yabancı mevcut. Mersin ili yabancıların yoğunluğunda Türkiye'de 5. sırada yer alıyor. Suça karışan yabancıların ülkemizde kalmasına izin verilmemekte, hızlı bir şekilde sınır dışı iş ve işlemlerini yürütmekteyiz. Mersin ilinde de sınır dışı etme oranı yüzde 30'un üzerinde. Yani suça karışan yabancılar hiçbir şekilde serbest olarak aramızda bulunmuyor. Gerekli kararları alarak geri gönderme merkezlerine ya da doğrudan sınır dışı işlemelerini tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de son 3-4 ayda bir tane bile kaçak göçmen yakalanmadı"

Mersin'de 63 mahallenin yabancı şahıs kayıtlarına kapatıldığını dile getiren İlday, "Yabancı nüfusu Türk nüfusuna göre yüzde 20 ve üzerinde ise o mahaller yabancı kaydına kapatılıyor. Bazı mahallerde, bazı bölgelerde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerler var. O bölgelere gittiğimiz zaman sanki yabancı nüfus fazlaymış gibi geliyor ama kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalarda son 3-4 ayda bir tane bile kaçak göçmen yakalanmamış durumdadır. Yani bizim sayılarımız gerçekten doğrudur. Yani ilimizde 500 bin, 400 bin gibi sayılar gerçeği yansıtmamaktadır. Artık gerçekten çok sıkı önlemler var. Şahısların ülkemize gelip, düzensiz göçmen olarak durmaları mümkün değil. Düzensiz göçmen yakalandığı an zaten sınır dışı işlemleri yapıyoruz. 3 yıldır Mersin'de görev yapıyorum ve ilk defa bu ay bir şeyle karşılaştık. İlimizde bu ay geçici korumayla gelen göçmen sayısında düşüş yaşandı. En çok sorulan soru da 'doğan çocuklar vatandaş mı oluyor' diye. Bizim ülkemizde Türk anne veya babadan doğan çocuklar vatandaşlık alabiliyor. Biz doğum yeri kuralını kullanmıyoruz. Anne veya babaya bakıyoruz. Buna baktığımız zamanda gerçekten çok düşük seviyede" dedi.