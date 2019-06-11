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Olaya karışan Suriyeliler Tarsus'ta sınır dışı edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahallede kavga eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallede kavga eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Suriyelilerin evin önünde gürültü yapması üzerine olay yerinde araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. E.A. ve R.Ş. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale ederken, 7 Suriyeli ve 4 Türk vatandaşı yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karıştığı belirlenen 23 Suriyeli işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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