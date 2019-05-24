Olba Fotoğraf Derneği Üyeleri, fotoğraflarını sergiledi

Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde üyelerinin eserlerinden oluşan karma fotoğraf sergisi açtı. 25 sanatçının 27 fotoğrafının yer aldığı sergi, 11 Haziran gününe kadar açık kalacak.

Serginin açılışına, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile MTSO eski Meclis Başkanı Faik Burakgazi ile sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Olba Fotoğraf Derneği Başkanı Evren Law, her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek üyelerinin fotoğraflarından oluşan bir sergiyi fotoğraf severlerin beğenisine sunduklarını söyledi. Sanatçılar arasında onur konukları İbrahim Zaman ve Reha Bilir'in de olduğunu Belirten Law, her iki sanatçının da uluslararası üne sahip olduklarını kaydetti. Law, “Ayrıca sergimizde üyemiz ve Uluslararası Fotoğraf Birliği Başkan Yardımcısı John Law'ın da fotoğrafları var. Görüldüğü üzere oldukça zengin üye profiline sahip bir derneğiz” dedi.

“Mersin'in ilk kadın fotoğraf derneği başkanıyım”

Altı yıldır dernek üyesi olduğunu ve şubat ayından bu yana derneğin başkanlık görevini üstlendiğini anlatan Law, aynı zamanda Mersin'deki ilk kadın fotoğraf derneği başkanı olduğunu dile getirdi. Aslen müzik öğretmeni olduğunu ve halen bir ortaokulda görevine devam ettiğini de dile getiren Law, fotoğrafta ise makro ve kelebek fotoğraflarına ilgisi olduğunu ifade etti. Mersin'de 130'dan fazla kelebek türünün yaşadığını, 90'ından fazlasını çektiğini ve hedefinin tüm türleri fotoğraflamak olduğunu belirten Law, çektiği fotoğraflarla uluslararası birçok yarışmadan ödülle döndüğünü de vurguladı.

“Sanat sadece Türkiye'de kalmamalı, evrensel olmalı”

Derneğin, Mersin'in kültürel ve sanatsal açıdan tanıtımı, fotoğraf sanatının sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2011 yılında kurulduğunu bildiren Law, şu anda 45 üye ile uluslararası çapta birçok faaliyet yürüttüklerini anlattı. Bunlardan en önemlisinin 8'ncisini yapmakta oldukları ‘MOF İbrahim Zaman Fotoğraf Yarışması' olduğunu vurgulayan Law, düzenledikleri yarışmayla Mersin'in ismini 5 kıtada duyurduklarını belirtti. Uluslararası misyon ve vizyona sahip bir dernek olduklarına işaret eden Law, “Bu anlamda yurt dışında kontak kurduğumuz, bilgiler paylaştığımız ve ortak çalışmalar yürüttüğümüz kardeş fotoğraf derneklerimiz var. Bu ülkelerden bazıları Dubai, İspanya, İngiltere, Azerbaycan, Hindistan, Umman. Bu yüzden de yaptığımız çalışmalarla daha ciddi bir sorumluluğun altına imzamızı atıyoruz. Sanat sadece Türkiye'de kalmamalı, evrensel olmalı” diye konuştu.

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Çağatay Güneş'in de eserinin yer aldığı sergide, açılış konuşmasının ardından sanatçılara Evren Law tarafından teşekkür belgesi verildi.