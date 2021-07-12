Olba'da 2021 yılından itibaren 12 ay kazı yapılacak

Mersin'in Silifke ilçesinin Örenköy Mahallesi sınırları içinde yer alan Olba Kazıları, Prof. Dr. A. Emel Erten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazıyı devrettiği Ardahan Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yeğin başkanlığında bir kazı ekibi tarafından 2021 yılından itibaren on iki aylık kazı statüsünde devam ettirilecek.

Prof. Dr. A. Emel Erten başkanlığında 2001-2009 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları ve 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan kazılar 10 yıl devam etti.

Olba kenti, prehistorik dönemden başlayan arkeolojik kalıntılarıyla Mersin ve çevresinin tarihi gelişimine kazılarla ışık tutan bir kent özelliği gösteriyor. Olba'da özellikle Yunan, Roma dönemlerine ait kalıntılar görülüyor. Anıtsal çeşme binası, su kemeri, tiyatro, kiliseler, manastır, lahitler, kaya mezarları, kentte görülebilecek eserler arasında yer alıyor.

Devam eden arkeolojik kazılar, kentin ve Mersin'in geçmişine dair yeni bilgiler veriyor. Olba'da bugüne kadar tiyatro, akropolis, kilise ve manastırda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarının değerlendirmeleri, Türkiye'de bir kazıya ait tek süreli bilimsel yayın olma özelliğini on bir yıldır muhafaza eden Seleucia Dergisi'nde yayınlanıyor.

Olba, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Erim ve Mersin Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'la gelen misafirlere ev sahipliği yaptı. Olba Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yeğin ile Öğr. Gör. Dr. Murat Özyıldırım ve kazı ekibi, misafirlere Olba kentindeki arkeolojik kalıntıları gezdirdiler.

Özellikle Şeytanderesi Vadisi içinde birbirinden ilginç arkeolojik kalıntılarla yakından ilgilenen misafirler, eserler ve yapılacak çalışmalar hakkında hocalara çeşitli sorular sorarak bilgi aldılar.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yeğin, Olba'nın etkileyici güzellikteki Şeytanderesi Vadisi girişinde bulunan görkemli Su Kemeri'nin önünde misafirlere kent tarihinin çeşitli dönemlerini anlattı. Ardından vadinin içinde yer alan Olba Manastırı'na geçildi ve kazı hocaları, MS 5.- 6. yüzyıllara tarihlenen manastır kalıntıları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Olba Manastırının, 2011 yılından bu zamana kazıları gerçekleştirilen ve tamamına yakını toprak altından büyük emeklerle ortaya çıkarılan bir yapının ve bölgedeki tek manastır olması ile ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.

Olba gezisi, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Yeğin, Öğr. Gör. Dr. Murat Özyıldırım ve kazı ekibinin misafirlerine Seleucia Dergisi'ni tanıtıp günün hatırasına hediye etmeleri ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın kazı ekibine teşekkür konuşmasıyla sona erdi.