Olimpiyatlarda sırıkla atlamada final yarışan milli atlet Ersu Şaşma, Türkiye'ye döndü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen milli atlet Ersu Şaşma, Türkiye'ye döndü. Şaşma, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yöneticiler ve ailesi tarafından karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Mersinli milli sporcu Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırarak sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçti. Adını olimpiyat tarihine yazdıran 21 yaşındaki sporcu, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Vedat Akyar ve Ufuk Akbaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin il Temsilcisi Halil Oğuz, TOHM ve SEM sporcuları ile Ersu Şaşma'nın ailesi karşıladı.

Karşılandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ersu Şaşma, müdürler Demir ve Çintimar'a kendisini karşılamaya geldikleri için teşekkür etti.

Adını olimpiyat tarihine yazdıran Ersu ile gurur duyduklarını belirten Ökkeş Demir ise, "Türkiye Ersu ile gurur duyuyor. Aldığı başarıyla Türk gençliğinin rol modeli oldu. Gençlik ve Spor ailesi olarak Ersu'ya minnettarız. Tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Muzaffer Çintimar ise daha nice Ersu'ların yetişmesini temenni ederek, "Onu yetiştiren anne babaya, merhum İbrahim Halil Çömlekçi hocasına ve Türkiye Atletizm Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.