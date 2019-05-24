Ömer Halisdemir'in ismi Mersin'de bir sınıfta yaşayacak

MERSİN (İHA) – 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin sembol ismi olan Ömer Halisdemir'in ismi, Mersin Sosyal Hizmetler İlkokulunda özel olarak düzenlenen bir sınıfa verildi. Halisdemir'in fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donatılan sınıfta öğrencilere 15 Temmuz gecesi anlatılacak, veli toplantıları ve rehberlik çalışmaları yapılacak.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Sosyal Hizmetler İlkokulunda bir sınıf, 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına özel olarak düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve iş kadını Saliha Adıcan'ın bir sohbetleri sırasında şekillenen proje ile Ömer Halisdemir'in isminin verildiği sınıfın bir duvarına boydan boya Türk bayrağı üzerine Halisdemir'in resminin bulunduğu portre yerleştirilirken, diğer duvarları da kahramanın farklı fotoğraflarıyla süslendi. Sınıfın kapısı da Halisdemir'in bir fotoğrafıyla kaplandı. Zeliha Su, Saliha Adıcan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, şehit ve gazi aileleri ile astsubaylar dernek başkanları, okunan duanın ardından kurdele keserek sınıfın açılışını yaptı. Ömer Halisdemir baskılı tişörtler giyen öğrencilerin de katıldığı törende konuşan Saliha Adıcan, sınıfın Türkiye'de ilk ve tek olduğunu vurguladı. Projenin fikir annesinin Zeliha Su olduğunu belirterek kendisine teşekkür eden Adıcan, “Binlerce yıldan bu yana tüm şehitlerimiz gibi bu vatan ve toprakları için bedel ödemiş, bizlere cesaret timsali olan Ömer Halisdemir'in anısına ne yapsak azdır. Ömrümüz yettiğince ve gücümüz yettiğince aziz şehitlerimizin anısına sahip çıkacağız” dedi.

“Ömer Halisdemir'e binlerce kere minnetimizi sunuyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da hiçbir zaman geçmişi unutmayacaklarını söyleyerek, “Nereden geldiğimizi unutmayacağız ve geleceğimiz de o kadar kuvvetli olacak. Şehitlerimizi unutmayacağız. O FETO denilen adam, dışarıdan aldığı desteklerle kuvvetli Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağını zannetti. Amerika'dan, Avrupa'dan, İsrail'den aldığı destekle yıkacaklarını zannettiler. Ama bir şeyi unutmuşlardı; bu Türk milleti öyle bir millet ki, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkes'iyle, hatta farklı dinlerden ve mezheplerden insanlarıyla mesele bayrak, cumhuriyet ve vatan olduğu zaman hepsi bir araya gelir. Biz, tüm dünyaya bir kere daha cumhuriyetimizi altın harflerle yazdırdık. Altın harflerle yazarken de belki çığır açan, belki bir dönüm noktası olan Ömer Halisdemir kardeşimize teşekkürümüzü ve minnetimizi binlerce kere sunmak gerekiyor. Onu doğuran annenin, büyüten babanın ellerinden onlarca kere öpmemiz gerekiyor. Hiç kimse unutmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti başka ülkeler gibi iki sıkıştırılmayla yıkılacak bir ülke değildir. Bir dünya liderimiz var. Yeri geldiğinde Amerika'ya, Avrupa'ya, İsrail'e her türlü dik duruşunu sergileyen bir dünya liderimiz var. O gün başka bir lider olsaydı belki uçakla Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye kaçardı. Teklifler de gelmişti kendisine. ‘Ben vatanımda ölürüm' dedi, her türlü riski alarak uçağını İstanbul'a indirdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanları sahaya çağırdı. Akın akın insanlar sahaya döküldüler, sabaha kadar nöbet tuttular. İki ay boyunca nöbet tuttular. Bu, ancak sevgiyle, aşkla, imanla ve inançla olabilir” diye konuştu.

“Şehitlerimiz için ne yapsak azdır”

Zeliha Su ise bugün çok güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, “Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bizlere düşen onların hatıralarını yaşatmak, onların geride bıraktıkları ailelere sahip çıkmak. Bizler bu noktada ne kadar duyarlı olabilirsek, onların nezdinde biraz bir şey yapmış hissediyoruz kendimizi. Bugün de Saliha Adıcan Hamın, şehit Ömer Halisdemir adına böyle bir sınıf tanzim etti. Gönüllerine sağlık. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, geride kalan gazilerimize Allah hayırlı şifalar versin. Ailelerinin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin de şehit Halisdemir'e teşekkür ettikleri törende Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan sinevizyon gösterisi sunulurken, 3'üncü sınıf öğrencileri şiirler okudu.