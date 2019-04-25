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Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Mersin’in Anamur ilçesinde iş yerinde hırsızlık yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde iş yerinde hırsızlık yapan 3 kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların eşkalini belirledi. Mersin ve İstanbul Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin de desteğinde şahısları yakalamak için operasyon başlatan polis, M.Ç., E.Ç. ve Ö.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların kaldığı yerde yapılan aramada ise iş yerinden çaldıkları matkap, darbeli matkap, kırıcı, delici, spiral ile kaynak makinesi ele geçirildi.


M.Ç. ve E.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şahıslardan birinin de arandığı bildirildi.


Çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

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