Önce kasasını soydu, sonra çaldığı parayla alışveriş yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hırsız önce marketin kasasından bin lira çalıp daha sonra da aynı markette alışveriş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yıldız'a ait Yıldız Markette işyeri sahibinin depoda olduğu sırada A.H. adlı bir kişi etrafa bakarak markette girdi.

Direk kasaya yönelen A.H. adlı kişi kasada bulunan bin lirayı alıp cebine koydu. Dışarı çıktığında da market sahibi Mustafa Yıldız'ı gören şüpheli dışarıdan duran ekmek teknesinde 2 ekmek aldı. Şüpheli A.H. market sahibi Mustafa Yıldız'a çaldığı paradan 200 TL verdi. Kasayı açan Yıldız paranın eksik olduğunu hissetmesine rağmen para üstü 190 lirayı verdi. hemen çocuklarını çağıran Yıldız, kameraya baktıklarında şok oldular.

Hırsızlık şüphelisinin kasadan para çaldıktan bir süre sonra çaldığı parayla alışveriş yaptığını tespit eden Yıldız, çocuklarıyla birlikte şüpheliyi yakalayıp jandarmaya teslim etti. Jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Yıldız, “Depodan malzeme alamaya gidince gelmiş kasadan parayı almış. sonra benden alış veriş yaptı. Kasada çaldığı parayla ekmek alıp 200 lira verdi. Ben de paranın üstü olarak 190 TL verdim” dedi.

Market sahibinin oğlu Mehmet Yıldız ise “Yan taraftan malzeme aldığımız sırada bu vatandaş kasadan olan parayı götürdü. Hırsızlık tespit ettik, jandarmayla birlikte hareket ederek, zanlıyı yakaladık. Bizden aldığı parayla bizden alışveriş yapıp gitti” şeklinde konuştu.

Hırsızlık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.