'Onkobüs' kanser hastalarına ilaç gibi oldu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesinin hizmete aldığı 'onkobüs' sayesinde, kanser hastalarının hastaneye gitme sıkıntısı ortadan kalktı. İlçede yaşayan depremzede kanser hastaları da bu hizmetten yararlanırken, evden alınıp geri evine bırakılan vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.

Akdeniz Belediyesinin 'onkobüs' servis hizmeti kanser hastalarının bir sıkıntısını ortadan kaldırdı. Özellikle hastaneye gitme konusunda sorun yaşayan kanser hastaları rahat bir nefes alırken, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşlar da bu hizmetten yararlanmaya başladı. Depremden dolayı Hatay'ın Antakya ilçesindeki evi yıkılan ve Mersin'e gelen 77 yaşındaki Davut Aydın da onkobüsten faydalanıyor. 1 yıldır prostat kanseri tedavisi gören Aydın, belediyenin araçlarıyla her gün bulunduğu yerden alınıp, hastaneye götürülüp, getiriliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Kazanlı Mahallesinde tanıdıklarının yanına yerleşen Aydın ve diğer depremzedeleri ziyaret etti.

"Birçok mahalle evi lojmana çevrildi"

Depremzedelere yönelik yapılan çalışmalar ve onkobüs hizmetiyle ilgili konuşan Başkan Gültak, ilçede birçok mahalle evinin lojmana çevrildiğini söyledi. Günlük ortalama bin depremzedeye hizmet verdiklerini kaydeden Gültak, "Vatandaşlarımızın 3 öğün yemekleri. Çocuklarımızın okula gidip, gelmeleri, eğitim setleri, servisleri gibi birçok şeyiyle ilgileniyor. Özellikle psikoterapi noktasında da vatandaşlarımızın bu sıkıntıyı atlatmaları konusunda da yardımcı oluyoruz. Depremin ilk şokunu atlattıktan sonra bütün malzemelerimizi ilk gün hemen Kırıkhan ve Nurdağı bölgesine gönderdik. Daha sonrasında çöp kamyonlarımızı, mobil tuvaletlerimizin hepsini o bölgeye yolladık. Bunların yanında birçok yardım malzemesi de ilk bir hafta bu bölgelere gönderdik. Göç başlayınca bu sefer buraya gelen vatandaşlarımıza aynı yardımları yapıyoruz. Makine ikmalde bulunan araçların yarısı halen Kırıkhan'da ve belediye başkanımızın emrinde çalışıyor" dedi.

"Türkiye'ye örmek olması gereken bir uygulama"

Başkan olduktan kısa bir süre sonra 'onkobüs' projesini başlattıklarını vurgulayan Gültak, "Servis araçlarımızla, Sağlık Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde, bölgemizde yaşayan kanser hastalarını taradık ve bunlarla ilgili ulaşım sıkıntısı çeken tüm hastalarımızı hastanelere göndermeye başladık. 200'ün üzerinde hastamız Akdeniz bölgesinde bu hizmetimizden faydalanmaktalar. Bunun dışında depremzede olup da buraya gelen 10 hastamız da bu hizmetimizden faydalanıyorlar. Çünkü zaten evlerini, mallarını, canlarını kaybetmişler ve burada ya akrabalarının yanında sığınmışlar veya bir sosyal tesiste kalıyorlar. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın hastaneye gitme şansları yok. Biliyorsunuz kanser hastalarının da düzenli tedavi alması gerekiyor. Kemoterapi sonrası da hastalarımız çok yorgun ve bitkin oluyorlar. Bu yüzden bölgemizde yaşayan ve bize başvuran bütün kanser hastalarımızın hastaneye gidişini, gelişini ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemimiz var. Aslında tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir uygulama. Çünkü fizik tedavi, diyaliz hastaları için bu tür hizmetler var ama kanser hastaları için yok. Bu yüzden tüm belediyelerimizin böyle bir hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hizmet olmasa hastaneye gitmemiz mümkün değil"

Afetzede Davut Aydın ise Hatay'dan depremden kaçıp Mersin'e geldiklerini belirterek, "Sağ olsunlar tanıdıklarımızın yanına yerleştik. Bize burada bakıyorlar. Yoksa gidecek bir yerimiz yok. Evimiz alt, üst oldu. Ev kurmaya artık canımız yok. Ben tabi kanser hastasıyım. Burada belediyemizin servisiyle hastaneye gidip, geliyorum. Yoksa arabamız yok. Hastaneye gitmemiz mümkün değil. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Gelin Nurcan Aydın da Hatay'da depremden sonra kayınbabasının çok kötü olduğunu dile getirerek, "Ben araştırmaya başladım hemen. Daha sonra Mersin'de Akdeniz Belediyesinin böyle bir projesi olduğunu duyduk. Biz de buradaki tanıdıklarımızın yanına geldik. Gelince bu hizmete başvurduk ve hemen geri dönüş yaptılar. Her gün servis araçları gelip, bizi hastaneye götürüp, getiriyorlar. Bu proje için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.