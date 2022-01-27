Organize hırsızlık çetesini JASAT çökertti

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda ev ve işyeri ile enerji nakil kablosu hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen 8 kişilik hırsızlık şebekesini gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, JASAT Mersin, Adana ve Konya illerinde çok sayıda ev ve işyeri le enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı araştırmada 8 kişilik şebekeyi belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini de tek tek tespit etti. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların Adana'daki adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 pala ve hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ile çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmaya götürüldü.