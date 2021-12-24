ORKÖY destekleri köylüyü mutlu etti

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kredinin yüzde 20'si (2 milyon 938 bin TL) geri ödemesiz hibe olarak verilirken, geriye kalan kısmı ise yılda bir taksit olmak üzere 3 ile 7 yılda ödenecek. Kredilerinden herhangi bir faiz alınmayacak.

217 aileye süt koyunculuğu, 30 aileye süt sığırcılığı, 3 aileye fenni arıcılık, 21 aileye traktör, 5 aileye motorlu testere, 6 aileye tambur ve 2 adet SS Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 23 tonluk paletli iş makinesi olmak üzere 284 aileye ORKÖY desteği sağlandı. Ayrıca orman yangınlarından zarar gören 15 vatandaşa tamamı hibe olmak üzere 229 bin 50 TL destek verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün kırsalda yaşayan orman köylülerinin yerinde kalkındırılmaları yönündeki hedef ve politikaları çerçevesinde ORKÖY bütçesinin her yıl artırıldığına dikkat çekerek, "Bu yıl Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY destekleri yüzde 69 artırılarak 14 milyon 691 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzdeki üretim-mekanizasyon taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Talepte bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin de tamamına destek sağlanmıştır. Orman köylerimizde istihdama katkı sağlayarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olmaya devam ediyoruz. 2022 yılında da desteklerimiz artarak devam edecek. ORKÖY kredilerinden yararlanan tüm köylülerimize, kooperatiflerimize hayırlı olsun ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.