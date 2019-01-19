Orman Bölge Müdürlüğü, 2018'de yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşme sağladı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 2018 yılı programlarını yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 8 orman işletme müdürü ve şube müdürleriyle bir toplantı yaparak, 2018 gerçekleşmelerini ve 2019 yılı hedeflerini değerlendirdi. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yılmaz, 2018 yılını zorlu kış koşullarında karlı bir şekilde kapattıklarını kaydetti. “Bu zor coğrafyada, bölge müdürlüğümüz, ağaçlandırma, makine ve ikmal, işletme-pazarlama, silvikültür ve tüm şubelerimiz 2018 yılı programlarını yüzde 100 ve üzerinde gerçekleştirdi” diyen Yılmaz, bu başarıda işçilerden bölge müdür yardımcılarına kadar herkesin emeği olduğunu vurguladı. Yılmaz, “2019 yılının da daha verimli olacağına inanıyorum. İşletme müdürlerimizden isteğim; adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü olmaları, iş disiplinine uygun hareket etmeleri, bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını tasarruf tedbirlerine uygun şekilde yönetmeleridir. Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz. Yaptığımız işi önce kendimiz beğenelim. Programlarımızı yılın son çeyreğine bırakmadan, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz politikalarına yakışır şekilde kaliteden ödün vermeme, kontrolü elden bırakmama konusunda hassas davranacağınızı biliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.