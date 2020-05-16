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Orman Bölge Müdürü Akduman, onarım çalışmalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde devam eden idari bina, lojman ve sosyal tesis onarım çalışmalarını yerinde inceledi.


İncelemeler sırasında öncelikle iş güvenliğinin önemini belirten Akduman, gerekli olan yerlere uyarı levhalarının asılması talimatı verdi. Ayrıca yatırım programlarının sözleşmede belirtilen sürelerden önce tamamlanması için gerekli önlemlerin de alınmasını istedi. Programların zamanında ihale edilerek başlatılmasını sağlayan her kademedeki personele de teşekkür etti.


Akduman'a, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan, müdür yardımcısı, şefler ve teknik elemanlar eşlik etti.

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