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Orman Bölge Müdürü Akduman, üretim sahalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, Abanoz ve Kesmece şefliklerinde devam eden üretim sahalarında ve Bozarmut Orman Deposunda incelemelerde bulundu.


Akduman, Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris'in de eşlik ettiği incelemelerde, boşaltma, sıklık bakımı ve sedir tensil üretim sahalarını gezdi. Akduman, teşkilat ve kamu idaresi olarak doğru ve güvenilir olunması gerektiğini belirterek, bunun için yapılan işlemlerin mutlaka mevzuata uygun olması gerektiğini söyledi. Bozarmut Orman Deposundaki üretilen emvalleri kontrol ederek ikinci sınıf ayrımına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Akduman, üretimde verimliliği ve sınıf emval üretimini artırmayı, standartlara uygun ve kaliteli üretim yapmayı amaçladıklarını söyledi.

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