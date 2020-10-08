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Orman Bölge Müdürü Akduman'dan Mersin ormanlarında inceleme

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Fındıkpınarı, Gözne ve Kızılbağ ormanlarındaki ağaçlandırma sahalarını inceledi.


Mersin Orman Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini inceleyen Bölge Müdürü Akduman'a, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, müdür yardımcıları, şefler ve orman muhafaza memurları eşlik etti.


Fındıkpınarı, Gözne, Kızılbağ ve Mersin Orman İşletme Şeflikleri endüstriyel ağaçlandırma sahaları, sıklık bakım bölmeleri ile yeni yol programında bulunan sahaları gezen Akduman, üretim hedefleri ile üretimde standardizasyon üzerinde durdu. Ana nakliyat yollarında bakım çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılması ve sıklık bakım çalışmalarında bakım patikalarının açılması gerektiğini belirten Akduman, ayrıca yol şebeke planındaki üretim yollarının yatırım programına konularak biran önce yaptırılması için talimat verdi.

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