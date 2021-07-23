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Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de personelle bayramlaştı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin’deki orman işletme müdürlüklerini ziyaret ederek, personelle bayramlaştı, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin'deki orman işletme müdürlüklerini ziyaret ederek, personelle bayramlaştı, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin'de Erdemli, Gülnar, Anamur, Mut, Silifke ve Tarsus orman işletme müdürlüklerinde incelemelerde bulundu. Personelle tek tek bayramlaşan Karacabey, bir sorunlarının olup olmadığını sorarak, taleplerini dinledi. Orman Genel Müdürlüğünün her biriminin çok değerli olduğunu, özellikle personelin yangın konusunda gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyen Karacabey, Mersin ekibinin de bu konuda başarılı olduğunu belirtti. Fedakar çalışmaların devam etmesini dileyen Karacabey, yangınsız bir sezon geçmesini temenni etti. Yeni kurulan Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde de incelemelerde bulunan Karacabey, yapılması gereken işlerle ilgili talimatlar verdi.

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