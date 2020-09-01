Orman gönüllüleri eğitimden geçti

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'nının insan kaynaklı olduğunu belirterek, bunun için orman gönülleri aracılığıyla orman içinde ve çevresinde yaşayan insanların orman yangınları konusunda duyarlılıkların artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Eğitimde, gönüllülerden oluşturulan ekiplere, yangın anında belirlenen toplanma merkezine gelmeleri, buradan kurumun temin edeceği araç ile yangın yerine gidilerek geri hizmette ve soğutma çalışmalarında kendilerinden yararlanılacağı, sonra tekrar toplanma merkezine bırakılacakları bilgisi verildi.

Orman içi ve orman dışındaki tüm insanların orman gönüllüsü olmaya davet edildiği eğitimde, eğitimlerini tamamlayan orman gönüllülerine sertifikaları ve kişisel koruyucu donanımları verildi.