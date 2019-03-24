Orman Haftası kutlanıyor

Mersin'de 'Orman Haftası' kutlamaları kapsamında, 'Doğa yürüyüşü ve fidan dikim' etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 180. yılı ve 'Orman Haftası' kutlamaları kapsamında, Cemilli Mahallesi ile Kuyuluk Orman Deposu arasındaki ormanlık alanda, 'Doğa yürüyüşü ve fidan dikim' etkinliği düzenlendi.

Bayram havasında geçen ve Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, 5 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.