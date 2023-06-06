Orman muhafaza memurlarına adli soruşturma eğitimi

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca, orman yangını meydana geldiğinde en kısa sürede söndürülmesi, varsa faillerinin bulunması konusunda fiziki ve teknik yardım ile sonuç alınması hedeflenen eğitime, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.