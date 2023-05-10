Orman muhafaza memurlarına silah eğitimi verildi

Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) atış poligonunda yapılan eğitime Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile diğer silahla teçhiz edilecek personel katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele dağıtılan tabancalarla ilgili olarak bakım, emniyet ve atış konularında eğitim aldılar.

Mersin Polis Eğitim Merkezi tarafından iki aşamalı olarak 8-9 Mayıs tarihleri boyunca 88 kişiye verilen eğitimler, teorik olarak tabancaların tanıtımı, tabancaların özellikleri, yasal mevzuat, tabanca sökme ve takma uygulamaları ile temel atış eğitimi yapılarak tamamlandı.