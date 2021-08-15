Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın yarın memleketinde toprağa verilecek

Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağında hayatını kaybeden Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın cenaze töreni DNA testi sonucu yetişmeyince yarına ertelendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 3 Tük'ten biri olan Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılmasına karar verildi. Test için İstanbul Adli Tıp Kurumundan bugün sonuç çıkmayınca Oğuz Avşar Aydın'ın cenazesinin toprağa verilmesi yarına kaldı. Avşar'ın pazartesi günü Meydan Mahallesinde saat 10,00'da Şehit Eyüp Kahraman Camiinde kılınacak cenaze namazında sonra şehir mezarlığında defnedileceği bildirildi.