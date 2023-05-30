Orman personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınları ile mücadele eden ekipler başta olmak üzere tüm çalışanlara 'temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi' verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş güvenliği uzmanı Elife Çınkır ile işyeri hekimi Zafer Öztürk tarafından verilen eğitimde, yeni gelişmeler ışığında orman yangınlarının kısa süre içerisinde tespit edilip eş zamanlı olarak en üst seviyede hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi, orman yangınlarında görevli personelin karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınacak tedbirler, ilkyardım, hijyen, bulaşıcı hastalıklar, acil durumlar ve deprem anında ivedi şekilde yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi.