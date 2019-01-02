Orman: "Sert kabuklu meyveler tamamen stratejik bir üründür"

Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ziraat yüksek mühendisi Dr. Erdal Orman'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim ile akademisyenler ve çok sayıda üretici katıldı. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi için talepte bulunulduğunda hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirten Rektör Korkmazyürek, “Tarım konusu Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir yaşam ve kalkınma girişiminin en öncelikli konuları çevre, iklim, gıda ve beslenme. NASA'nın tahminlerine göre önümüzde 100 yıllık süreçte Türkiye kuraklık tehlikesini en ciddi yaşayacak olan ülkelerden biri konumunda, bu da bizi ciddi ciddi düşündürmeli. Bu açıdan bakıldığında konunun önemi bir kez daha çıkıyor. Doğru yönlendirilmek, doğru seçimler yapmak önem kazanıyor. Bu konuda da Erdal Orman bizleri aydınlatacak, toplantının faydalı bilgilerle bizi aydınlatmasını, yararlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisi Dr. Erdal Orman ise ceviz, badem, fındık, kestane, Antep fıstığı gibi bitkilerin sert kabuklu meyveler grubuna girdiğini vurgulayarak, "Sert kabuklu meyveler diyoruz ama aslında tükettiğimiz şey tohumdur. Cevizin, fındığın yeşil kabuğunu atıyoruz aslında o meyvesidir, biz tohumunu yiyoruz, yani çekirdeğini. Sert kabuklu meyveler tamamen stratejik bir üründür. Ülkemiz fındıkta dünya birincisi, kestanede dünya ikincisi, cevizde dünya dördüncüsü, Atep fıstığında ve bademde dünya yedincisi ve bunlar çok sevindirici rakamlar. Sert kabuklu meyvelerde son zamanlarda en çok popüler olan konu ceviz. Ceviz ülkemizin has bitkisi, 17 milyonu aşkın ceviz ağacımız var. Bunun en az 10 milyonu meyve veren yaşta. Fakat cevizde yıllar boyu kıramadığımız ceviz aşılanmaz, ceviz budanmaz, ceviz sulanmaz gibi yanlış algılar var. Oysa ceviz ilk 3 yıl çocuk gibi bakım ister, bunu yaptığımız müddetçe ve çeşitleri seçerken dikkat ettiğimiz müddetçe ceviz hiçbir zaman üreticisini üzmez” şeklinde konuştu.

Badem konusuna da değinen Orman, bademin en büyük sıkıntısının erken çiçek açması olduğunu vurgulayarak, “Badem sadece böcekle tozlanır, badem yetiştirmek isteyen kişi bahçesinde mutlaka arı bulundurmalı, arı yoksa badem de yok. Ya gezginci bir arı davet edeceksiniz ya da arıyı bulunduracaksınız. İki dönüm bahçeniz varsa en az bir kovan arı bulundurmalısınız. Arı faaliyeti olmadan badem alma şansınız düşük” dedi.

Konuşmaların ardından Korkmazyürek, Orman'a çiçek ve plaket verdi.