'Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu' Vali Su başkanlığında toplandı

İçişleri Bakanlığının 'ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmaması' konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen 'Mersin İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu' toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile il müdürleri ve ilgili kamu kurum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Mersin'in yüzölçüm olarak yarıdan fazlasının ormanlık alandan oluştuğunu belirten ve kentin orman varlığı bakımından iyi bir durumda olduğunu kaydeden Vali Su, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin daha da arttığına dikkat çekti.

Mersin'in orman yangınları bakımından birinci dereceden hassas bölge içerisinde olduğunu ifade eden Su, “Orman yangınları bakımından şu anki durumumuz iyi görünüyor. Bundan sonra da çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda duyarlılık ve farkındalık çok önemli. Mevcudu koruyarak daha da geliştirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Yaşanması muhtemel yangın olaylarının önüne geçilebilmesi için tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Orman Bölge Müdürü Akduman'ın, yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.