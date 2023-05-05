Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Vali Pehlivan başkanlığında toplandı

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Bölge Müdürü Yalçın, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarının önlenmesi, söndürülmesi ve yanan alanların tekrar ağaçlandırılması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptıktan sonra komisyon kararlarına geçildi.

Komisyon kararında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yangın mevsimi öncesi ve yangın esnasında yapacakları işler maddeler halinde ele alındı ve oy birliği ile karara bağlandı.