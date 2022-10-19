Ormancıların yaralı bulduğu yaban keçisi tedavi altında alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormancılar tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kozağacı şefliği ekipleri gece koruması sırasında yaralı yaban keçisini fark etti. Keçiyi koruma altına alan ekipler, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

Yaralı hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.