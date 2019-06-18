Ormanlık alanın bahçe haline getirilmesine tepki

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek bahçe haline getirilmesi tepki gördü.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl, eski Mezitli Mahallesi'nde bulunan 15 dekarlık alanda, içerisinde çam, okaliptüs, çınar gibi farklı türlerde 300 ağacın olduğu orman bir gecede kesilerek yok edilmişti. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katliamı belgeleyerek, yetkilileri göreve davet etmişti. Yaşanan olayın üzerinden birkaç ay geçmeden Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çevrilen dikenli teli yıkan bazı şahıslar, araziyi önce traktörlerle sürdü, ardından limon fidanları dikti.

Aylar önce uyardığı acı senaryonun gerçekleşmiş olmasından dolayı üzüntülerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bölge halkının yoğun tepkisine rağmen yetkililerin ve çevrecilerin gereken hassasiyeti göstermemesi nedeniyle maalesef katliamı yapanın yanına kar kalmıştır. Katliamı yapan cezalandırılmadığı gibi adeta ödüllendirilmiş ve 15 dekarlık bir limon bahçesine de sahip olmuştur. Ben öncelikle burada yaşayan vatandaşlardan başlayarak tüm halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların orman alanlarımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çevreci kuruluşlardan da orman alanlarımız için hassasiyet göstermesini bekliyorum. Yaklaşık 300 ağacın kesildiği acı bir tabloyla karşımızda duran bu arazinin en azından talancılara bırakılmadan halkın yararına kullandırılmasını bekliyorum” dedi.