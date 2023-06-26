Örnek projeyle atıl araziler üretime kazandırıldı, ilk hasat yapıldı

Tohumu da, sürüm için gerekli yakıtın da Erdemli Belediyesi tarafından verilmesi ile atıl tarım arazilerin de üretilen buğdayların hasadına başlandı.

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile hazırlanan 'Buğday Ekim Projesi' sayesinde atıl tarım arazileri belirlenerek, 49 köyden 490 üreticiye tohum ve sürüm için yakıtları da verildi. Ekim ayında çiftçiler de atıl arazileri tohumla buluşturarak üretime geçti. Projenin mimarı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, yetiştirilen ürünleri genç çiftçilerden Mesut Topal'la birlikte hasat etti. Bu yıl bahar yağmurlarının da istendiği gibi olmasıyla toprakla buluşan tohumlar verimli buğday verdi, üreticinin yüzü ikinci kez güldü.

49 köyde 490 çiftçiye destek

Torosların zirvesinde yaşayan çiftçiler ise belediyenin ücretsiz olarak buğday tohumu desteği ve mazot yardımı yapmasından oldukça memnun.

Üreten, üretilen artı değer katmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Tollu, “Torosların zirvesinde 49 köyümüzde 490 çiftçimize dağıttığımız tohumluk buğdayımızın hasadına geldik. Ülke kalkınmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi üretim. Düne kadar yaylalarda ekilmeyen, biçilmeyen tarlalarımızın işler hale getirdik ülke kalkınmasına çok ciddi katkımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Çiftçiye kazandıran proje"

Belediyenin verdiği destekle toprağını ektiğini ve bu yılki hasattan memnun kaldığını dile getiren çiftçi Mesut Topal, “Projeye dâhil olduktan sonra Ekim ayında buğdayın ekimini gerçekleştirdim, şimdi de hasadını yapıyorum. Allah'a şükür bu yıl hava yağışlı gitti, bahar yağmurları iyi olduğundan dolayı ekinler de maşallah bu yıl verimli, bugün hasadını yapıyoruz. Daha bugüne kadar hiç tarlasını ekmeyen birçok atıl arazide olan tarlalar hep bu yıl ekildiler. Bu yıl Ekim oranı daha önceki yıllara göre çok çok yüksek” diye konuştu.

Köylülere verilen destekle daha çok ekim yapıldığını anlatan çiftçi Aydın Altıntaş ise, “Köylülerimizin ekin ekmesi için bizim gibi köy kırsal kesim olduğu için imkânlar yok, çok kişiler fakir. Belediyemizin verdiği imkâna göre de belediyemize teşekkür ederim. Herkes ekip biçiyor, üretirsek daha iyi olur, üretmezsek olmaz. Biz üreticiyiz, çiftçiyiz, her zaman böyle projelerin devam etmesini istiyoruz. Köylülerimize, vatandaşlarımıza yardım ettiği için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tarlalarını bu yıl ekebildiği için çok mutlu olduğunu belirten çiftçi Reşat Karagöz de, projenin kendi açısından çok iyi olduğuna değinerek teşekkür etti.

Genç çiftçilerin de bu projeden faydalanarak kazanç elde ettiğini aktaran üreticilerden Ahmet Doğru, “Ben, genç çiftçi olarak ekiyorum. Memnunum. Destek benim için çok iyi oldu. Ekmek için teşvik ediyor beni” şeklinde konuştu.