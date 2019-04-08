Ortadoğu Hastanesi kanser semineri düzenledi

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de her yıl nisan ayının ilk haftası ‘Kanserle Savaş Haftası' olarak kabul ediliyor. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi de haftanın önemi kapsamında ‘Kanserden Korunma ve Tarama Semineri' düzenledi. Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Saffet Dilek, Prof. Dr. Ahmet Dağ, Prof. Dr. Fehmi Ateş, Prof. Dr. Hasan Erdal Doruk, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel ve Doç. Dr. Anıl Tombak konuşmacı olarak katıldı. Doktorlar kendi alanlarında katılımcılara bilgi verdi.

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, bu tür seminerlere önem verdiklerini söyledi. Alanında uzman olan doktorları seminerde halkla buluşturduklarını ifade eden Şahin, “Kanser, günümüzde en önemli hastalıkların başında geliyor. Biz hastane olarak Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek Onkoloji Konseyini kurduk. Burada amacımız hastalığa yakalanmadan erken teşhisle insanları sağlığına kavuşturmak” dedi.