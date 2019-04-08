İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ortadoğu Hastanesi kanser semineri düzenledi

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, kanser hastalarının sorunlarına ve tedavilerine yönelik seminer düzenledi.


Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de her yıl nisan ayının ilk haftası ‘Kanserle Savaş Haftası' olarak kabul ediliyor. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi de haftanın önemi kapsamında ‘Kanserden Korunma ve Tarama Semineri' düzenledi. Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Saffet Dilek, Prof. Dr. Ahmet Dağ, Prof. Dr. Fehmi Ateş, Prof. Dr. Hasan Erdal Doruk, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel ve Doç. Dr. Anıl Tombak konuşmacı olarak katıldı. Doktorlar kendi alanlarında katılımcılara bilgi verdi.


Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, bu tür seminerlere önem verdiklerini söyledi. Alanında uzman olan doktorları seminerde halkla buluşturduklarını ifade eden Şahin, “Kanser, günümüzde en önemli hastalıkların başında geliyor. Biz hastane olarak Mersin'de bir ilki gerçekleştirerek Onkoloji Konseyini kurduk. Burada amacımız hastalığa yakalanmadan erken teşhisle insanları sağlığına kavuşturmak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.