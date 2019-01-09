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Ortadoğu Hastanesi'nde ilk açık böbrek tümör ameliyatı gerçekleştirildi

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi’nde ilk kez açık cerrahi yöntemle böbrek tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde ilk kez açık cerrahi yöntemle böbrek tümörü ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hasta ertesi gün taburcu edildi.


Bir ilke imza atılan hastanede açık böbrek tümör ameliyatını, hastane cerrahlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Erdal Doruk, ekibiyle birlikte yaptı. Prof. Doruk, "Böbrek tümörünün 3 delikten 1 santimetre ile çıkarılmasıyla ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın durumu çok iyi, ertesi gün hemen taburcu ettik. Bu tür hastalarımız tedavi olmaktan ve bunu yaptırmaktan kesinlikle çekinmesinler" dedi.


Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin ise operasyonu yapan ekip arkadaşlarını kutladı. Hemen ve yerinde yapılan cerrahi müdahalenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Şahin, “Hastane olarak erken tanı, teşhis konusunda çok hassas davranıyoruz. Yapılan böbrek tümörü ameliyatı ile hastanemizde bir ilki daha gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de bu ameliyatlarımız devam edecek” diye konuştu.

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