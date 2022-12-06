Örtü altında domates hasadı başladı: İlk ürünler dünya kupası maçı oynanan Katar'a

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında domates hasadı başladı, ilk ürünler dünya kupası maçının oynandığı Katar'a ihraç edildi.

Ülke genelinde domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 şehirden Mersin'de sezonda 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Mersin genelinde en çok üretim ise yaklaşık 600 bin ton ile Erdemli ilçesinde yapılıyor. Üretimde yaz ve sonbahar hasatlarının tamamlanmasının ardından kış mevsimi için Eylül ayında örtü altında seralarda toprakla buluşturulan fidelerde domatesler kızardı. Kızaran domatesler, üreticiler tarafından tek tek toplanarak özenle iç ve dış piyasaya gönderilmeye başlandı. Özellikle dünya kupası maçlarının oynandığı Katar'dan yoğun talep gelmesi üzerine hasat edilen domateslerin bu ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Talebe göre ürünlerin Rusya ve Avrupa ülkelerine de gönderildiği ifade edildi.

Örtü altında domates üretimi yapan Yusuf Yılmaz,” Eylül'ün birinde domates fidelerimiz diktik. Şuanda Kış mevsiminde giriyoruz hasat etmeye başladık. Kilogram fiyatı 10 TL bandında gidiyor. Katar'da dünya kupası olduğu için Katar'a ihraç ediyoruz. Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere de domatesimizi gönderiyoruz. Ama şuanda dünya kupası olduğu için Katar'a gönderiyoruz. Dünya kupası bittikten sonra yine Rusya gibi ülkelere ihraç etmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin dört bir yanında Erdemli'den domates gönderdiklerine de değinen üretici Yılmaz,” İstanbul, Ankara, İzmir Bursa başta olmak üzere doğuda da Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi şehirlere gönderiyoruz. Şuanda talep iyi memnunuz” dedi.

Domateste üretim girdilerinin yüksek olmasına rağmen kilogramın 10 TL olması nedeniyle kar ettiğine de değinen Yılmaz, özellikle kış sezonunda daha aşağı fiyatın kurtarmayacağını kaydetti.