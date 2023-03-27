Oskay ailesi, kızlarının katiline aynı cezanın verilmesini istiyor

Mersin'de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın katil zanlısına verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Zanlı yarın yeniden yargılanmaya başlayacakken, Oskay ailesi ise, "Şimdi o zanlı bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Biz adalete, mahkemeye güveniyoruz. İnşallah ilk karar gibi yine indirimsiz bir şekilde o ağırlaştırılmış müebbet cezası alır. O zaman işte bir nebze olsun içimiz belki rahatlar" dedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye'yi birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İddianamede, sanığın Raziye'yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna özellikle değinilerek, Raziye'nin gerek psikolojik gerekse de hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verilmişti. 28 Haziran 2022'de görülen davanın son duruşmasında karar çıkmış, mahkeme heyeti sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ancak İstinaf Mahkemesine itiraz eden Barış Can U.'nun avukatının başvurusu kabul edilerek, davanın yeniden görülmesi istendi.

"Aynı cezanın verilmesini istiyoruz"

Yarın davayla ilgili duruşma yapılacakken, Oskay ailesi katil zanlısına uygulanan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yeniden verilmesini istiyor.

46 yaşındaki anne Fatma İsmet Oskay, kızının işe giderken canice öldürüldüğünü söyledi. Kızının masum ve günahsız olduğunu vurgulayan Oskay, "Benim kızım yıllardır bu caninin korkusuyla yaşadı. Korkusundan balkona bile çıkamıyordu. Şehir değiştirdi, her şey yaptı ama bir türlü kurtulamadı. Daha önce de kaç kere kızımı, bizi tehdit etti, evimize kurşun yağdırdı. Sonunda kızımı sokak ortasında, işe giderken öldürdü. Bizim gözümüz gibi baktığımız kızımızı bizden aldı. Kızımın öldürülmesinden sonra tek isteğimiz zanlının gerekli cezayı almasıydı. Mahkeme de bizim istediğimiz gibi şahsa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak karşı taraf İstinaf Mahkemesine itiraz etti. Mahkeme de itirazı kabul ederek, kararı bozdu ve yeniden davanın görülmesini istedi. Şimdi o zanlı bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Biz adalete, mahkemeye güveniyoruz. İnşallah ilk karar gibi yine indirimsiz bir şekilde o ağırlaştırılmış müebbet cezası alır. O zaman işte bir nebze olsun içimiz belki rahatlar. İnşallah kızıma yıllardır yaşattığı korkuyu Rabbim ona yaşatır" diye konuştu.