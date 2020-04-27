İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otelden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiyi belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.